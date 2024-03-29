Бывшего начальника МЧС Кузбасса, осужденного по делу о пожаре в «Зимней вишне», освободили от наказания по обвинению в халатности

Кемеровский областной суд освободил от наказания по обвинению в халатности бывшего главу регионального управления МЧС Александра Мамонтова, приговоренного к 10,5 года колонии по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Как сообщает ТАСС, суд принял такое решение в связи с истечением срока давности.

«Меру пресечения в отношении осужденного Мамонтова отменить в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы, из-под стражи Мамонтова освободить немедленно», — сказала судья в ходе заседания.

Адвокат Мамонтова сообщила журналистам, что считает своего подзащитного невиновным и будет подавать кассационную жалобу. «24 марта закончился срок привлечения к уголовной ответственности [по статье о халатности]. Когда документы будут готовы, Мамонтова выпустят», — сказала адвокат. Она отметила, что Мамонтову сохранили наказание в виде шести лет лишения свободы по статье о растрате. Неясно, когда истекает срок наказания по второму обвинению.

Суд также освободил от наказания по обвинению в халатности второго фигуранта дела — главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева. Ему смягчили срок лишения свободы с 8,5 до 7,5 года — ранее Терентьева помимо халатности судили по двум эпизодам мошенничества. Как отмечает ТАСС, срок заключения Терентьева закончился в январе 2024 года. Комментируя решение суда, Терентьев сказал, что не признает себя виновным.

Центральный районный суд Кемерова в июне 2023 года приговорил Александра Мамонтова к десяти с половиной годам колонии по обвинению в халатности и растрате, а Григория Терентьева — к восьми с половиной годам по обвинению в халатности и мошенничестве.

Суд установил, что Мамонтов и Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не провели своевременную проверку. Обвинение настаивало на том, что их халатность привела к пожару и невозможности его ликвидации. Суд также установил, что Мамонтов похитил более 1,8 миллиона рублей путем фиктивного трудоустройства работников в отряд МЧС.

Мамонтов и Терентьев находились в заключении с мая 2018 года.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими признали более 450 человек.

Руководство «Зимней вишни» в октябре 2021 года приговорили по делу о пожаре к срокам от 11 до 14 лет. Бывшего гендиректора ТЦ Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии. Максимальные сроки по делу получили Никита Чередниченко, глава компании «ИСК Ресурс», проводившей реконструкцию «Зимней вишни», ему дали 15 лет лишения свободы, а бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой назначили 18 лет колонии.

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