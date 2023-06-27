Бывшего начальника МЧС Кемеровской области приговорили к десяти с половиной годам колонии по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова приговорил к десяти с половиной годам колонии общего режима бывшего главу управления МЧС Кузбасса Александра Мамонтова по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает пресс-служба суда.

Суд признал Мамонтова виновным в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, а также в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Второго фигуранта дела, бывшего главного пожарного инспектора Кемерова Григория Терентьева, суд признал виновным в халатности и двух эпизодах мошенничества. Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии.

Также суд оштрафовал Мамонтова и Терентьева на 900 тысяч рублей и 120 тысяч рублей соответственно.

Как установил суд, Мамонтов и Терентьев знали о нарушениях противопожарной безопасности в «Зимней вишне», но не провели своевременную проверку. Обвинение считает, что их халатность привела к пожару и невозможности его ликвидации.

Кроме того, суд установил, что Мамонтов похитил более 1,8 миллиона рублей путем фиктивного трудоустройства работников в отряд МЧС, пишет «Интерфакс».

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признали более 450 человек.

В октябре 2021 года суд в Кемерово приговорил к различным срокам лишения свободы четверых руководителей «Зимней вишни», главу компании «Системный интегратор», обслуживавшей пожарную сигнализацию в ТЦ, и его помощника, а также руководителя тушения пожара и начальника пожарного караула.

В декабре того же года сроки получили генеральный директор компании «ИСК Ресурс», занимавшейся реконструкцией «Зимней вишни», а также бывшая глава Госстройнадзора Кузбасса Танзила Комкова, ее сын и ее помощница. В октябре 2022 года суд Кемерова приговорил к восьми годам лишения свободы совладельца и бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского.

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