Суд вынес приговоры фигурантам второго дела о пожаре в «Зимней вишне». Они получили от семи до 18 лет лишения свободы

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Суд в Кемерово огласил приговоры четверым обвиняемым по второму делу о в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный директор компании «ИСК Ресурс», занимавшейся реконструкцией «Зимней вишни», Никита Чередниченко получил 15 лет колонии строгого режима. Бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой назначили 18 лет колонии. Ее сыну Эдуарду Комкову — 10 лет, ее бывшей заместительнице Светлане Шенгерей — семь лет.

Кроме того, Чередниченко, Комковой и ее сыну присудили штрафы на суммы от 70 до 80 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2013-2014 году Комкова при посредничестве сына и Чередниченко получила взятку в размере семи миллионов рублей. Взамен застройщик «Зимней вишни» получил возможность реконструировать здание без разрешения на строительство и в нарушение проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Шенгерей, как утверждало следствие, составила акт обследования здания с недостоверной информацией, который позже утвердила Комкова. После этого здание было введено в эксплуатацию.

Никто из фигурантов дела не признал вину. Прокуратура просила для них от восьми до 21 года колонии.

СК возбудил три уголовных дела из-за пожара в «Зимней вишне». Восемь фигурантов первого дела, среди которых были пожарные и руководители ТЦ, в октябре получили от пяти до 14 лет лишения свободы.