Бывшего гендиректора «Зимней вишни» приговорили к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке

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Центральный районный суд Кемерова приговорил совладельца и бывшего гендиректора торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам лишения свободы по делу о даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также постановил оштрафовать Вишневского на 21 миллион рублей. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

По версии следствия, при строительстве торгового цента «Зимняя вишня» в 2013-2014 годах Вишневский дал взятку семь миллионов рублей представителям Госстройнадзора за «незаконные действия и бездействие» при реконструкции здания.

Благодаря этому, посчитали следствие и суд, Вишневский провел реконструкцию здания ТЦ без разрешения на строительство, а также без установки автоматических систем пожаротушения.

В 2016 году Вишневский уехал из России. После пожара в «Зимней вишне» он был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, а через год экстрадировали в РФ. В ходе расследования дела бывший гендиректор ТЦ признал вину. Его адвокат при этом отметил, что с последствиями гибели людей в результате пожара в 2018 году признание Вишневского не связано.

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25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признали более 450 человек.

В рамках расследования Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела. Часть фигурантов уже осудили. Так, руководство «Зимней вишни» приговорили к срокам от 11 до 14 лет по делу о пожаре в торговом центре.

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