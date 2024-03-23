Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в обращении к россиянам после трагедии. Его речь транслировали федеральные каналы.

В ходе выступления Путин назвал «кровавым и варварским актом» произошедшее в Крокусе». Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких при теракте. «Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», — сказал президент РФ.

Путин также поблагодарил врачей скорой помощи, пожарных и спасателей, которые «делали все, чтобы сохранить жизни людей», а также граждан, оказавших помощь пострадавшим в первые минуты после трагедии.

Вечером 22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл», а затем подожгли здание. В результате теракта, по неокончательным данным Следственного комитета РФ и Минздрава Подмосковья, погибли 115 человек, пострадали еще 125.

После теракта в Москве, Подмосковье и других регионах России отменили массовые мероприятия в выходные 23-24 марта. В Москве закрылись музеи, театры и другие учреждения, в городе ввели повышенные меры безопасности. По данным «Ведомостей», доступ в Госдуму ограничат с 25 марта.