«Ведомости»: доступ в Госдуму ограничат после теракта в Подмосковье

Руководство Госдумы сообщило депутатам и их помощникам, что с 25 марта в комплексе зданий российского парламента введут временные ограничения пропускного режима. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник на Охотном ряду.

По информации издания, аннулированы все ранее заказанные разовые пропуска и заявки на проход в здания Госдумы организованных групп, а также заявки на допуск автотранспорта к зданиям парламента.

Кроме того, ограничивается проведение парламентских слушаний, круглых столов и тому подобное.

Ограничения на доступ в Госдуму ввели после того, как террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта. При теракте, по данным российских властей, погибли больше 100 человек.

После теракта в Москве, Петербурге и других регионах России запретили проводить массовые мероприятия в выходные 23-24 марта. В Москве закрылись музеи, театры и другие учреждения.

Читайте также

После теракта в «Крокус Сити Холле», как утверждает ФСБ, задержали всех четырех подозреваемых По последним данным, погибли больше 100 человек, пострадали почти 200

Читайте также

После теракта в «Крокус Сити Холле», как утверждает ФСБ, задержали всех четырех подозреваемых По последним данным, погибли больше 100 человек, пострадали почти 200