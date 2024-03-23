«Ведомости»: доступ в Госдуму ограничат после теракта в Подмосковье
Руководство Госдумы сообщило депутатам и их помощникам, что с 25 марта в комплексе зданий российского парламента введут временные ограничения пропускного режима. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник на Охотном ряду.
По информации издания, аннулированы все ранее заказанные разовые пропуска и заявки на проход в здания Госдумы организованных групп, а также заявки на допуск автотранспорта к зданиям парламента.
Кроме того, ограничивается проведение парламентских слушаний, круглых столов и тому подобное.
Ограничения на доступ в Госдуму ввели после того, как террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области 22 марта. При теракте, по данным российских властей, погибли больше 100 человек.
После теракта в Москве, Петербурге и других регионах России запретили проводить массовые мероприятия в выходные 23-24 марта. В Москве закрылись музеи, театры и другие учреждения.