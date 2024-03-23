Минкультуры РФ сообщило об отмене массовых и развлекательных мероприятий из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни отменяются, сообщили ТАСС в Министерстве культуры РФ.

«Ужасная, непостижимая трагедия в «Крокус Сити Холле». Родным и близким погибших — соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются», — заявила пресс-служба министерства.

Большой театр сообщил об отмене спектаклей и концертов на всех сценических площадках 23 и 24 марта, пишет РИА Новости. Об отмене спектаклей также сообщили театр Табакова, «Современник», МХТ Чехова, Театр Сатиры, Малый театр, Театр имени Вахтангова. На выходных не будет работать Третьяковская галерея. Власти российских регионов также заявили об отмене развлекательных мероприятий

22 марта вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам концертного зала «Крокус Сити Холл в подмосковном Красногорске. Здание концертной площадки загорелось. Пожарные продолжают тушить огонь. Спецназ проводит операцию на месте теракта. По предварительным данным ФСБ, погибли не менее 40 человек, более сотни пострадали.