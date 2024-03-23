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В «Крокусе» погибли не меньше 115 человек. Многие были застрелены, многие задохнулись при пожаре Кадры из концертного зала, на который напали террористы

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Вечером 22 марта группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», где должна была выступать группа «Пикник». На концерт пришли несколько тысяч человек. Нападавшие открыли стрельбу, а затем подожгли зал. Люди гибли от огнестрельных ранений и задыхались, не сумев выбраться из горящего здания. По состоянию на утро 23 марта было известно о 115 погибших и почти 200 пострадавших. Это не окончательные данные, признают власти. Список жертв будет расти.
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