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В «Крокусе» погибли не меньше 115 человек. Многие были застрелены, многие задохнулись при пожаре
Кадры из концертного зала, на который напали террористы
2 минуты
10:41, 23 марта 2024
Вечером 22 марта
группа террористов
ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», где должна была выступать группа «Пикник». На концерт пришли несколько тысяч человек. Нападавшие открыли стрельбу, а затем подожгли зал. Люди гибли от огнестрельных ранений и задыхались, не сумев выбраться из горящего здания. По состоянию на утро 23 марта было известно о
115 погибших
и почти
200 пострадавших
. Это не окончательные данные,
признают
власти. Список жертв будет расти.
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