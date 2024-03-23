СК: при теракте в «Крокусе» погибли не менее 93 человек

Следственный комитет России сообщил, что, по последним данным, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области погибли 93 человека.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — сообщили в СК.

Минздрав ранее опубликовал неполный список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», в нем перечислены имена 37 человек.

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