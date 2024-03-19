Главы МИД стран ЕС согласовали санкции из-за смерти Навального. Их введут против 30 человек и организаций

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали санкции в отношении людей и организаций, которые, по мнению ЕС, причастны к смерти политика Алексея Навального. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Reuters.

По словам Борреля, санкции будут действовать в отношении «около 30 физических и юридических лиц, ответственных за убийство Навального».

Имена тех, против кого введут санкции, он не назвал.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального днем 16 февраля. Сообщалось, что это произошло после того, как политику стало плохо после прогулки в колонии в Харпе. Соратники Навального утверждают, что политик был убит. Российские власти не называли причину смерти политика. Юлия Навальная обвиняла президента РФ Владимира Путина в убийстве мужа.

После смерти Навального Великобритания ввела санкции против сотрудников ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп. Всего под санкции попали шесть человек из числа руководителей колонии, в том числе начальник учреждения Вадим Калинин. Ограничения включают заморозку активов (при наличии таковых) и запрет на поездки в Великобританию.

Санкции из-за гибели Навального ввели также США. Под них попали, в частности, начальник управления ФСИН по Ямало-Ненецкому округу Игорь Ракитин и замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, которого Владимир Путин спустя три дня после смерти Навального повысил в звании до генерал-полковника.

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