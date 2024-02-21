Великобритания ввела санкции против руководства ИК-3 в Харпе, где умер Навальный 

Власти Великобритании ввели санкции против сотрудников ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой умер политик Алексей Навальный. Соответствующая информация опубликована на сайте британского правительства.

Всего под санкции попали шесть человек из числа руководителей колонии, в том числе начальник учреждения Вадим Калинин. Ограничения ввели в рамках режима глобальных санкций, накладываемых за нарушения прав человека. Ограничения включают заморозку активов и запрет на поездки.

В пресс-релизе правительства отмечается, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

«Понятно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать. В 2020 году сотрудники ФСБ отравили его „Новичком“, посадили за мирную политическую деятельность и отправили в арктическую колонию. Никто не должен сомневаться в репрессивной природе российской системы. Вот почему сегодня мы вводим санкции в отношении самых высокопоставленных тюремных чиновников, ответственных за его содержание в исправительной колонии, где он провел свои последние месяцы», — заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Белый дом сообщил, что администрация Джо Байдена 23 февраля объявит о крупном пакете санкций против России в связи со смертью Алексея Навального и второй годовщиной полномасштабной войны в Украине. Глава Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что новые ограничения должны «привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с Навальным».

Что известно о смерти Навального

Мы практически ничего не знаем об обстоятельствах смерти Навального В этом материале мы собираем те крупицы данных, которые есть. Он будет обновляться

Что известно о смерти Навального

Мы практически ничего не знаем об обстоятельствах смерти Навального В этом материале мы собираем те крупицы данных, которые есть. Он будет обновляться