Путин присвоил новое звание заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу

Первый заместитель главы ФСИН Валерий Бояринев стал генерал-полковником внутренней службы.

Указ о присвоении Бояриневу нового звания подписал президент РФ Владимир Путин 19 февраля — через три дня после гибели в колонии политика Алексея Навального.

Бояринев, пишут «Важные истории», лично отдавал распоряжения по ограничению прав Алексея Навального. Так, на заседании суда в июле 2023 года выяснилось, что Бояринев прислал в ИК-6 Владимирской области, где тогда содержался политик, распоряжение ограничить сумму, на которую Навальный может покупать еду в заключении.

Этим же указом Путина новые звания получили и другие представители руководства Службы исполнения наказаний: заместитель директора ФСИН Александр Розин, ставший генерал-лейтенантом внутренней службы; начальник управления делами ФСИН Дмитрий Шароватов — ему присвоено звание генерал-майора внутренней службы; и начальник управления кадров ФСИН Александр Федоров получивший звание генерал-майора внутренней службы.

Валерий Бояринев занимает пост первого заместителя директора ФСИН с июля 2022 года. До этого он с 2015 года был заместителем главы Федеральной службы исполнения наказаний, а ранее возглавлял управление ФСИН по организации деятельности тюрем и следственных изоляторов.

УФСИН по Ямало-Ненецкому округу 16 февраля объявило о смерти Навального в колонии. Семье политика его тело не выдают под предлогом проведения проверки обстоятельств смерти.

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