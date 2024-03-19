Бывшую замминистра Марину Ракову приговорили к пяти годам колонии по делу о мошенничестве. Бывший ректор Шанинки Сергей Зуев получил четыре года условно

Никулинский районный суд Москвы приговорил бывшего ректора Шанинки Сергея Зуева к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову приговорили по этому же делу к пяти годам колонии общего режима. Меру пресечения в виде запрета определенных действий для Раковой до вступления приговора в законную силу суд сохранил.

Прокуратура просила назначить Раковой восемь лет колонии, Зуеву — шесть с половиной лет.

По делу также проходят исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и муж Раковой Артур Стеценко, проректор РАНХиГС Иван Федотов, экс-сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и его коллега Максим Инкин. Всем им назначили условные сроки, сообщил «Медузе» собеседник из зала суда.

Фигурантов дела обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, Ракова участвовала в хищении бюджетных средств, выделенных возглавляемому ей Фонду новых форм развития образования, который, в свою очередь, заказал работы у Шанинки. Следствие утверждало, что работы выполнены не были. Руководство вуза это отрицало. Еще одно обвинение касается, как утверждается, фиктивного трудоустройства людей в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Следствие утверждает, что Зуев вместе с Раковой фиктивно трудоустроили 12 научных сотрудников в вуз.

Марина Ракова была задержана в октябре 2021 года. В августе 2022 года защита Раковой сообщила, что она написала явку с повинной и выразила готовность возместить ущерб. Через два месяца суд заменил ей арест на запрет определенных действий.

Сергея Зуева также задержали в октябре 2021 года. Суд отправил его под домашний арест. Через несколько дней сотрудники ФСИН забрали его из больницы, куда ректор Шанинки попал с гипертоническим кризом, на медицинское освидетельствование. В ноябре 2021 года суд по ходатайству прокуратуру постановил арестовать Зуева. Ректор Шанинки оставался в СИЗО до августа 2022 года. Его отпустили из изолятора после того, как он признал вину, «изобличил других соучастников», а также возместил ущерб по делу в размере более 15 миллионов рублей.

Обвиняемым по делу также проходил Владимир Мау, возглавлявший на момент начала расследования РАНХиГС. В октябре 2022 года дело Мау было прекращено.