The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки частных компаний из США для ударов по Украине

Россия может использовать для нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине спутниковые снимки, предоставленные частными компаниями из США, пишет The Atlantic со ссылкой на украинский военный источник.

Собеседник издания рассказал, что Россия наносит удар по тому или иному объекту в Украине после того, как спутники делают снимки этого объекта. Иногда после обстрела появляются спутниковые снимки, по которым можно судить о последствиях атаки.«Количество совпадений, когда за снимками следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», — утверждает он.

The Atlantic изучило архивные спутниковые изображения из Украины с датами и координатами и утверждает, что «заметило закономерности». Так, спутниковые снимки, говорится в статье, запрашивались незадолго до ударов по Львову и аэродрому под Миргородом весной 2022 года, а также перед обстрелом Киева в конце января 2024-го. Издание утверждает, что таких случаев «сотни».

Замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила The Atlantic, что американские спутниковые компании поддерживают Украину. Однако, по ее словам, эксперты министерства подозревают, что Россия «покупает спутниковые снимки через сторонние компании» и эти фотографии «могут быть использованы в рамках вооруженной агрессии против Украины».

The Atlantic пишет, что снимки украинских объектов, попавших под обстрел, сделали Maxar и Planet — две крупнейшие американские компании, занимающиеся коммерческой спутниковой съемкой. Представители компаний в беседе с изданием подчеркнули, что тщательно проверяют своих клиентов и соблюдают законодательство США, запрещающее сотрудничество с Россией с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Maxar отказалась комментировать конкретные случаи подозрительных заказов на съемку в Украине, заявив, что «прекратила все дела с российскими организациями, включая реселлеров, в начале марта 2022 года». В Planet сообщили, что предоставляют снимки ответственным заказчикам, включая правительства, организации по оказанию помощи и СМИ, а также избегают возможного неправомерного использования фотографий.

Украинский источник The Atlantic сказал, что «хотел бы, чтобы эти снимки модерировались», например, чтобы компании раскрывали украинским военным информацию о том, какие заказы они получили еще до того, как снимки будут сделаны. По его словам, компании также должны «внимательно изучать данные о том, кто покупает такие снимки», и, возможно, привлекать спецслужбы для отслеживания подозреваемых в переправке изображений в Москву.

Замминистра обороны Украины Черногоренко заявила журналистам, что украинское правительство предложит механизм для регулирования распространения спутниковых снимков.

Спутниковые снимки, которые среди прочих во время российского вторжения в Украину публиковали СМИ, позволяют судить о последствиях обстрелов и атак как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. Так, благодаря спутниковым снимкам стало известно о масштабах повреждений после взрывов на аэродроме Саки в аннексированном РФ Крыму и росте числа захоронений захваченного войсками России Мариуполя. Кроме того, спутниковые снимки стали одним из подтверждений того, что убийства мирных жителей Бучи происходили во время российской оккупации.