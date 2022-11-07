Под Мариуполем обнаружили более 1500 новых могил

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Анализ спутниковых снимков, сделанных американской компанией Maxar, показал, что под Мариуполем появилось более 1500 новых могил, сообщает «Би-би-си»

Снимки трех новых захоронений изучил независимый . Эксперты заключили, что могилы появились с июня по октябрь 2022 года. Всего, по данным центра, за время войны в этом месте было вырыто более 4600 могил. Специалисты отметили, что по снимкам невозможно установить, сколько именно человек здесь похоронено.

Летом место массового захоронения в поисках сына посетила местная жительница Татьяна. Она рассказала «Би-би-си», что насчитала больше 800 свежих могил. По ее словам, могилы были отмечены табличками, на которых не было имен — только номер и пол. «Большинство тел неопознаны», — сказала женщина.

В мае 2022 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе погибли не менее 22 тысяч человек. По состоянию на июнь ООН смогла подтвердить смерть 1348 мирных жителей, включая 70 детей. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что фактическое количество погибших, вероятно, во много раз больше. Также в ООН отметили, что в результате массированных обстрелов в городе было повреждено или разрушено до 90% многоэтажных жилых домов, а «Би-би-си» со ссылкой на очевидцев сообщает, что работы по извлечению тел из-под завалов продолжались в течение последних месяцев.

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