На акции протеста против Виктора Орбана в Будапеште показали видеообращение Юлии Навальной. Она обвинила премьера Венгрии в поддержке Путина

В Будапеште на митинге, участники которого протестовали против правительства Виктора Орбана, показали видеообращение Юлии Навальной. Она, в частности, раскритиковала Орбана за поддержку президента РФ Владимира Путина.

Выступление Юлии Навальной на митинге Навальный LIVE

«Почему Путин начал войну в Украине? Потому что он знал, что у него есть верные союзники в Европе, которые помогут ему подорвать европейское единство. Почему он не боится последствий? Потому что он знает, что они защитят его. Почему он убивает своих политических противников? Потому что его европейские друзья прикрывают его. Вот почему Путин ощущает себя безнаказанным», — сказала Навальная в видеообращении на английском языке.

Юлия Навальная выразила поддержку протестующим против политики Орбана и призвала их быть смелыми. «Россия — это не Путин», — сказала она, добавив, что «Венгрия — это не Орбан».

Юлия Навальная после убийства Алексея Навального в колонии продолжает дело мужа. Ранее она встретилась с лидерами ЕС, выступила в Европарламенте, на Мюнхенской конференции по безопасности, отклонила предложение президента США присутствовать на обращении Джо Байдена к конгрессу и призвала жителей России принять участие в акции «Полдень против Путина».

Главные цитаты из выступлений Навальной. Видео «Медузы»

Выступления Юлии Навальной. Главные цитаты Meduza