Юрий Дудь обратился к иностранным компаниям после запрета рекламы у «иноагентов». Он не стал ставить плашку об этом статусе

Журналист Юрий Дудь призвал представителей бизнеса, «не имеющих юридической связи» с Россией, размещать рекламу после того, как это запретили делать российским рекламодателям.

В своем посте Дудь опубликовал нарезку рекламных интеграций, появлявшихся в его интервью, и рассказал, как его команда делала их, чтобы заинтересовать аудиторию и зрители досматривали рекламу до конца. По его словам, проект «никогда не стеснялся» рекламы и был благодарен тем, кто готов был ее размещать. «Честно заработанные деньги дают независимость, а она — очень притягательная штука», — написал Дудь.

Однако после принятия закона о запрете рекламы у «иноагентов», отмечает журналист, российские компании больше не смогут размещать свои интеграции.

Неприятно и неудобно, но пока — не повод отчаиваться. В мире остается большое количество бизнесов, не имеющих никакой юридической связи с Россией — прекрасной страной, но все более безумным государством, которое еще одну категорию своих граждан подвергает дискриминации (запрет рекламы иноагентам — это она и есть; кстати, напрямую противоречит Конституции).

Дудь призвал тех, кому «нужна активная, платежеспособная аудитория и авторы, которым нравится делать рекламу», писать на опубликованный в посте адрес электронной почты.

Юрия Дудя Минюст России объявил «иноагентом» в апреле 2022 года. Журналист подал иск в суд. В ходе процесса выяснилось, что основанием для объявления его «иноагентом» стало цитирование в интервью с Александром Гордоном, Тимой Белорусских и Катериной Гордеевой материалов «Медузы» и The Insider, признанных «иностранными агентами», а также иностранное финансирование, которым сочли получение денег за рекламу от YouTube. Лефортовский суд иск отклонил.

Подписанный Владимиром Путиным 11 марта 2024 года закон запрещает рекламодателям размещаться на любых платформах «иноагентов». Кроме того, сами ресурсы «иноагентов» нельзя рекламировать в СМИ. По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, выступившего инициатором этого проекта, закон должен лишить «иноагентов» 50–80% рекламного дохода.

После принятия закона о запрете рекламы у «иноагентов» журналистка Катерина Гордеева объявила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой». Позже она открыла сбор средств и сказала, что проект продолжит работу. Основатель «Редакции» Алексей Пивоваров также после принятия закона заявил, что вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала проект, а юридические права на телеграм-канал и управление им передать команде редакторов.

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