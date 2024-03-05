Володин заявил, что из-за запрета на рекламу «иноагенты» лишатся 50-80% дохода. И предложил запретить выплачивать им авторские вознаграждения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет на размещение рекламы лишит «иностранных агентов» 50-80% рекламного дохода. Речь идет о пяти миллиардах рублей в год, написал Володин в своем телеграм-канале, сославшись на экспертные оценки.

Закон еще не вступил в силу, но, по мнению Володина, уже «показал свою эффективность». «Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций», — написал он.

Спикер Госдумы объявил, что «поступают предложения» запретить выплачивать «иноагентам» — «артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей» — вознаграждения по авторским и смежным правам.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», — написал он.

Обновление: Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил РИА Новости, что запрет на выплату авторских вознаграждений «иноагентам» на следующей неделе обсудят в нижней палате парламента.

С предложением запретить рекламы у объявленных в России «иностранными агентами» Володин выступил 10 февраля. Тогда он также опубликовал пост в телеграме и ссылался на «многочисленные обращения». 20 февраля проект закона, запрещающего рекламу у «иноагентов», был принят Госдумой в первом чтении, а 28 февраля — уже в окончательном, третьем чтении.

После того, как Госдума одобрила запрет на рекламу у «иноагентов», ведущая ютьюб-канала «Скажи Гордеевой» Катерина Гордеева сообщила, что проект приостанавливает работу, а журналист Алексей Пивоваров объявил, что вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала проект «Редакция».

Подробно о запрете рекламы у «иноагентов»

Российские власти запретили рекламу у «иноагентов». Сколько денег потеряют популярные блогеры и журналисты? И правда ли, что в СМИ могут запретить даже упоминать «иноагентские» материалы? 7 карточек