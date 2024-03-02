Алексей Пивоваров объявил об увольнении «значительной части» команды «Редакции» из-за закона, запрещающего рекламу у «иноагентов». Права на телеграм-канал он передаст редакторам

Журналист Алексей Пивоваров объявил, что из-за закона, запрещающего рекламу у «иноагентов», он вынужден «попрощаться со значительной частью» команды, которая делала проект «Редакция».

«Несмотря на то, что „Редакция“ находится в России, работает вбелую, и все наши рекламодатели тоже здесь, по нам он бьет намного сильнее, чем по многим, кто работает из-за границы. Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — заявил Пивоваров.

Он добавил, что передаст юридические права на телеграм-канал «Пивоваров (Редакция)» и управление им «команде редакторов, которые вели и ведут его все последнее время».

«В самое ближайшее время „Пивоваров (Редакция)“ поменяет название и логотип. В профессионализме ребят я не сомневаюсь и надеюсь, вы поддержите их тем, что продолжите читать этот канал. <…> Не буду скрывать, для меня это сложные и болезненные изменения, но я уверен, что проект переходит в хорошие руки», — отметил журналист.

Алексей Пивоваров запустил ютьюб-канал «Редакция» в марте 2019 года. У него 4,09 миллиона подписчиков. У телеграм-канала «Пивоваров (Редакция)» — более одного миллиона подписчиков. В июне 2022 года Минюст РФ объявил Пивоварова «иностранным агентом».

В конце февраля Госдума приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов». За размещение рекламы, как отметили в Госдуме, будут грозить административные штрафы или лишение свободы до двух лет.

После принятия закона журналистка Катерина Гордеева объявила, что ютьюб-проект «Скажи Гордеевой» приостанавливает работу.

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