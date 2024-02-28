Ютьюб-проект «Скажи Гордеевой» приостановил работу из-за закона, запрещающего рекламу у «иноагентов»

Ведущая ютьюб-канала «Скажи Гордеевой» Катерина Гордеева сообщила, что проект приостанавливает работу из-за того, что Госдума запретила публиковать рекламу на ресурсах людей и организаций, объявленных российскими властями «иностранными агентами». Об этом говорится в публикации телеграм-канала «Скажи Гордеевой».

«Еще до принятия этого закона анонимные „доброжелатели“ активно запугивали наших рекламодателей. Огромное спасибо тем, кто проявлял характер и продолжал с нами работать. Это ценно и важно. Спасибо. Но теперь реклама у нас — преступление. Трудно поверить, что кто-то решит совершить его из благородных побуждений, рискуя бизнесом, собой, близкими. В общем, мы приостанавливаем работу», — заявила Гордеева.

Она добавила, что у проекта есть несколько отснятых выпусков и несколько в производстве, которые невозможно отменить. «Будем публиковать все снятое по мере сил и возможностей», — сказала Гордеева.

Госдума 28 февраля приняла закон, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах «иностранных агентов». За размещение рекламы, как отметили в Госдуме, будут грозить административные штрафы или лишение свободы до двух лет.

Минюст РФ объявил Катерину Гордееву «иностранным агентом» в сентябре 2022 года.

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