Минюст объявил «иноагентами» Олега Кашина, Алексея Пивоварова и Евгения Чичваркина

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-«иностранных агентов» шесть человек, в том числе журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова.

Также «иноагентами» объявлены историк Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович.

Помимо этого в реестр физических лиц, выполняющих функции «иностранного агента», внесен предприниматель, бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин. По утверждению Минюста, Чичваркин занимается политической деятельностью и при этом получает финансирование из Украины.

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Всего Минюст ведет четыре списка «иностранных агентов» — это физлица, СМИ (в этот список также могут попадать обычные люди), НКО и общественные организации без образования юридического лица.

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