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Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста к Минюсту РФ, в котором он оспаривал включение в список СМИ — «иностранных агентов». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В иске Дудь просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр, а также настаивал на незаконности самого решения и просил отменить его.

В ходе заседания стало известно, что журналиста признали «иностранным агентом» за цитирование в интервью с Александром Гордоном, Тимой Белорусских и Катериной Гордеевой материалов «Медузы» и The Insider, признанных «иностранными агентами», при наличии иностранного финансирования — получения денег за рекламу от YouTube.

признали СМИ-иноагентом 15 апреля вместе с политологом Екатериной Шульман, главным редактором издания The Insider Романом Доброхотовым и другими. Иск к Минюсту с целью оспорить статус Дудь подал в начале июня.

На конец июня 2022 года в реестр СМИ-иноагентов включены 167 человек и организаций.

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В 2021 году Путин возмутился, что «иноагентами» объявляют благотворителей, и обещал усовершенствовать закон. Усовершенствовали: теперь «иноагентами» смогут объявить просто всех