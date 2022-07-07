Суд отклонил иск Юрия Дудя, оспаривавшего статус «иностранного агента». Одна из причин внесения в реестр — цитирование «Медузы» в интервью
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Лефортовский суд Москвы отклонил иск журналиста Юрия Дудя к Минюсту РФ, в котором он оспаривал включение в список СМИ — «иностранных агентов». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В иске Дудь просил признать незаконным ненаправление ему уведомления о включении в реестр, а также настаивал на незаконности самого решения и просил отменить его.
В ходе заседания стало известно, что журналиста признали «иностранным агентом» за цитирование в интервью с Александром Гордоном, Тимой Белорусских и Катериной Гордеевой материалов «Медузы» и The Insider, признанных «иностранными агентами», при наличии иностранного финансирования — получения денег за рекламу от YouTube.
Юрия Дудя признали СМИ-иноагентом 15 апреля вместе с политологом Екатериной Шульман, главным редактором издания The Insider Романом Доброхотовым и другими. Иск к Минюсту с целью оспорить статус Дудь подал в начале июня.
На конец июня 2022 года в реестр СМИ-иноагентов включены 167 человек и организаций.