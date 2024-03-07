«Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них». Бенедикт Камбербэтч зачитал письмо Навального, которое политик написал за месяц до смерти в колонии

Британский актер Бенедикт Камбербэтч зачитал со сцены Альберт-холла в Лондоне письмо Алексея Навального, которое российский политик написал в колонии к трехлетней годовщине своего возвращения в Россию. Видео выступления актера опубликовала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Речь идет о письме, которое в соцсетях Навального опубликовали 17 января 2024 года — примерно за месяц до гибели политика в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. ФСИН утверждает, что Навальный умер 16 февраля.

В своем послании Навальный рассказал, что заключенные и администрация колонии регулярно спрашивают его, зачем он вернулся. При этом большинство спрашивающих, «не верят простым мотивам» и считают, что у него был «какой-то хитрый план, в котором задействованы башни Кремля».

«Но нет никаких тайн и схем. Все на самом деле так просто. У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы. А если не готов, то и убеждений у тебя никаких нет. Тебе просто кажется, что они есть. Но это не убеждения и принципы, а так — мысли в голове», — писал политик.

Камбербэтч прочитал письмо Навального на английском языке на мероприятия проекта Letters Live, в рамках которого знаменитости со сцены читают послания других людей.

Алексея Навального заключили под стражу в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления . После этого суд заменил политику условный срок на реальный по делу .

В 2022 году суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В 2023-м его приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу об организации «экстремистского сообщества».

Сначала политик находился в исправительной колонии № 6 во Владимирской области. В конце 2023 года Навального этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, где политик погиб в феврале 2024 года.