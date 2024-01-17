Политик Алексей Навальный написал пост к трехлетней годовщине своего возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после .

По словам Навального, его регулярно спрашивают, зачем он вернулся. Заключенные, пишет политик, задают этот вопрос «просто и прямо», тюремная администрация — «осторожно, при выключенных регистраторах». При этом большинство спрашивающих, как отмечает Навальный, «не верят простым мотивам» и считают, что у него был «какой-то хитрый план, в котором задействованы башни Кремля».

Но нет никаких тайн и схем. Все на самом деле так просто. У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы. А если не готов, то и убеждений у тебя никаких нет. Тебе просто кажется, что они есть. Но это не убеждения и принципы, а так — мысли в голове.

Навальный пишет, что участвуя в выборах и претендуя на лидерские позиции, он обещал не подвести и не бросить своих избирателей, и вернувшись, выполнил обещание, потому что «должны же, в конце концов, появиться в России те, кто им не врет».

Сложилось так, что в России сейчас за свое право иметь и не скрывать свои убеждения я должен заплатить тем, что буду сидеть в одиночной камере. И мне, конечно, не нравится сидеть. Но ни от своих идей, ни от своей родины я не откажусь. Мои убеждения не экзотические, и не сектантские, и не радикальные. Наоборот, все, во что я верю, основано на науке и историческом опыте. Люди у власти должны меняться. Лучший способ избрать власть — честные и свободные выборы. Всем нужен честный суд. Коррупция разрушает государство. Цензуры быть не должно. За этими принципами будущее.

Сейчас же у власти, как пишет Навальный, «сектанты и маргиналы», у которых нет никаких идей — «только цель удержаться в своих креслах». «А доведенное до совершенства лицемерие позволит обернуться в любую обложку. Так, многоженцы у нас стали консерваторами. Члены КПСС — православными. Владельцы „золотых паспортов“ и офшорных счетов — агрессивными патриотами. Ложь, ложь и ничего, кроме лжи», — пишет политик.

Она рухнет и рассыпется. Путинское государство нежизнеспособно. Однажды мы посмотрим на его место, и его не будет. Победа неизбежна. Но пока надо не сдаваться и держаться своих убеждений.

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком», 17 января 2021 года. Его рейс должен был приземлиться во Внуково, но на подлете к Москве самолет развернули и отправили в Шереметьево, а там политика задержали на паспортном контроле.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить условный срок, назначенный Навальному по делу , на реальный, поскольку, по мнению ФСИН, политик «многократно нарушал» условия своего испытательного срока и уклонялся от проверок.

В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В конце октября 2022 года Навальный рассказал, что ему предъявили новое обвинение — в организации «экстремистского сообщества». В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Отбывать срок политика отправили в ИК- 3 «Полярный волк», расположенную в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

Читайте также

Алексея Навального отправили в колонию за полярным кругом Главный оппозиционный политик России будет отбывать срок в ИК-3. Там сидел Платон Лебедев

Читайте также

Алексея Навального отправили в колонию за полярным кругом Главный оппозиционный политик России будет отбывать срок в ИК-3. Там сидел Платон Лебедев