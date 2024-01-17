«Мне, конечно, не нравится сидеть. Но ни от своих идей, ни от своей родины я не откажусь». Письмо Навального — три года назад он вернулся в Россию и оказался в колонии
Политик Алексей Навальный написал пост к трехлетней годовщине своего возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком».
По словам Навального, его регулярно спрашивают, зачем он вернулся. Заключенные, пишет политик, задают этот вопрос «просто и прямо», тюремная администрация — «осторожно, при выключенных регистраторах». При этом большинство спрашивающих, как отмечает Навальный, «не верят простым мотивам» и считают, что у него был «какой-то хитрый план, в котором задействованы башни Кремля».
Но нет никаких тайн и схем. Все на самом деле так просто. У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы. А если не готов, то и убеждений у тебя никаких нет. Тебе просто кажется, что они есть. Но это не убеждения и принципы, а так — мысли в голове.
Навальный пишет, что участвуя в выборах и претендуя на лидерские позиции, он обещал не подвести и не бросить своих избирателей, и вернувшись, выполнил обещание, потому что «должны же, в конце концов, появиться в России те, кто им не врет».
Сложилось так, что в России сейчас за свое право иметь и не скрывать свои убеждения я должен заплатить тем, что буду сидеть в одиночной камере. И мне, конечно, не нравится сидеть. Но ни от своих идей, ни от своей родины я не откажусь. Мои убеждения не экзотические, и не сектантские, и не радикальные. Наоборот, все, во что я верю, основано на науке и историческом опыте. Люди у власти должны меняться. Лучший способ избрать власть — честные и свободные выборы. Всем нужен честный суд. Коррупция разрушает государство. Цензуры быть не должно. За этими принципами будущее.
Сейчас же у власти, как пишет Навальный, «сектанты и маргиналы», у которых нет никаких идей — «только цель удержаться в своих креслах». «А доведенное до совершенства лицемерие позволит обернуться в любую обложку. Так, многоженцы у нас стали консерваторами. Члены КПСС — православными. Владельцы „золотых паспортов“ и офшорных счетов — агрессивными патриотами. Ложь, ложь и ничего, кроме лжи», — пишет политик.
Она рухнет и рассыпется. Путинское государство нежизнеспособно. Однажды мы посмотрим на его место, и его не будет. Победа неизбежна. Но пока надо не сдаваться и держаться своих убеждений.
Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком», 17 января 2021 года. Его рейс должен был приземлиться во Внуково, но на подлете к Москве самолет развернули и отправили в Шереметьево, а там политика задержали на паспортном контроле.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить условный срок, назначенный Навальному по делу «Ив Роше», на реальный, поскольку, по мнению ФСИН, политик «многократно нарушал» условия своего испытательного срока и уклонялся от проверок.
В марте 2022 года суд приговорил Навального к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в мошенничестве при сборе донатов и «неуважении» к суду. В конце октября 2022 года Навальный рассказал, что ему предъявили новое обвинение — в организации «экстремистского сообщества». В августе 2023 года его приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Отбывать срок политика отправили в ИК- 3 «Полярный волк», расположенную в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.