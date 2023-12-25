Алексея Навального отправили в колонию за полярным кругом Главный оппозиционный политик России будет отбывать срок в ИК-3. Там сидел Платон Лебедев

Колония в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе Пресс-служба ФСИН России / AP / Scanpix / LETA

Алексея Навального, главного оппозиционного политика России, отправили в исправительную колонию особого режима № 3 «Полярный волк», расположенную в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили 25 декабря его соратники. О том, где находится Навальный, не было ничего известно 19 дней.

«Он в поселке Харп в ЯНАО, за полярным кругом. До этой колонии практически невозможно добраться, туда практически невозможно даже письма слать. Это максимально возможный уровень изоляции от мира — для чего все и затевалось», — написал соратник политика Леонид Волков.

Директор ФБК Иван Жданов отметил, что условия содержания в ИК-3 «жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты».

Что представляют собой колонии особого режима

Алексея Навального отправили в колонию «особого режима» на 19 лет. Чем такая колония отличается от всех остальных? 12 карточек

Поселок Харп расположен в 60 километрах севернее полярного круга. По данным Росстата на январь 2023 года, в поселке Харп проживают около пяти тысяч человек. Помимо ИК-3 там расположена ИК-18 («Полярная сова») для пожизненно осужденных. В ИК-18 содержатся серийный убийца и бывший майор милиции .

«Агентство» отмечает, что ИК-3 находится сравнительно недалеко от Салехарда (немногим более 50 километров), где есть крупный аэропорт. Кроме того, в 30 километрах — город Лабытнанги с железнодорожным вокзалом, куда на поезде можно добраться из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а также Кирова и Воркуты. Все эти поезда делают остановку в Харпе.

По мнению представителя проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал», этапирование Навального именно в это место можно рассматривать как форму давления «как минимум из-за тяжелейших климатических условий» района.

Колония в Харпе подключена к электронной системе «Зонателеком», то есть Навальному можно отправлять письма онлайн, обратила внимание журналистка Фарида Рустамова. На сайте системы указано, что электронные письма «печатаются в кабинете цензора», а затем их доставляют получателю «Почтой России».

Бывший координатор штаба Навального в Тюмени Иван Востриков написал, что несколько раз посещал поселок Харп. По его словам, это «очень красивое место, где очень суровая зима». «Колонии там тоже видел, их две и они совсем рядом с поселком. Сбежать оттуда практически невозможно — с одной стороны тундра на сотни километров, с другой — горы Полярного Урала. Потому сажали туда самых страшных преступников и серийных убийц», — говорится в посте активиста.

В декабре 2018 года бывший заключенный ИК-3 в Харпе рассказывал о пытках в колонии. По его словам, во время приезда в колонию «выходишь из автозака, и тебя со всех сторон начинают бить дубинкой, лупят со всей силы по голове, шее, спине, куда придется». Он также утверждал, что в колонии практикуются «коллективные наказания». Бывший заключенный рассказывал, что в августе 2015 года, когда в этом регионе уже заморозки и снег, весь отряд выгнали раздетыми на улицу и поливали из брандспойта из-за того, что один из заключенных вскрыл себе вены.

В колонии в Харпе, согласно данным ФСИН, могут находиться до 1050 заключенных. В марте 2023 года «Новости Ямала» выпустили сюжет о колонии, в котором рассказывалось, что двое осужденных создали свое телевидение в колонии.

В ИК № 3 «Полярный волк» в эфир выходит свое телевидение Новости Ямала

Часть срока в колонии № 3 в Харпе провел бизнес-партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев, осужденный по делу ЮКОСа. В июле 2005 года «Новая газета» публиковала репортаж из поселка, а также интервью с Лебедевым. Вот его фрагмент:

— Как вы перезимовали в Харпе? Как пережили полярную ночь?

— Мне прислали из Москвы валенки пятидесятого размера, в ГУИНе (предшественник ФСИН — прим. «Медузы») таких не было. Полярная ночь длинная, но это временное явление, не следует впадать по этому поводу в прострацию.

— Комары вас сильно достают? Как вы с ними боретесь?

— Борюсь традиционными методами — бью себя по лбу. В бараке есть «Раптор», на улице допускаются мази, но не жидкие вещества, чтобы я их не выпил. Говорят, мошка будет хуже комаров. Сравню — сообщу дополнительно.

О чем еще говорилось в репортаже «Новой газеты»

Крупные комары атакуют путешественника в аэропорту в Салехарде и дальше всюду. Не чета своим братьям из средней полосы, они летают не выше второго этажа, тупо и по прямой, но их количество, если нет каких-то спецсредств, делает сопротивление безнадежным. Говорят, это еще что, в конце июля вылупится из тундры мошка, и тогда в затишке, где нет ветра, нельзя будет и разговаривать: сразу полон рот мошкары. Для зэков двух колоний в Харпе ужасом становятся построения утром и вечером, во время которых махать руками не разрешено. Зимой при минус сорок за десять минут можно дать дуба, а летом лицо, шею и руки жрут комары и мошка — тут даже и пыток никаких особенных выдумывать не нужно.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме».

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