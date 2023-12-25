Алексея Навального доставили в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе. С ним не было связи почти три недели

Российского политика Алексея Навального, о чьем местонахождении ничего не было известно 19 дней, нашли в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Мы нашли Алексея Навального. Он находится в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Сегодня его видел адвокат. Алексей в порядке», — написала она в иксе (бывшем твиттере).

Директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что соратники Навального отправили 618 запросов, а адвокаты обыскали «каждое СИЗО, порой неоднократно», чтобы найти Навального. По словам Жданова, ИК-3 — «одна из самых северных и отдаленных колоний вообще».

«Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom. Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу», — рассказал Жданов.

Адвокаты, родственники и соратники Алексея Навального почти три недели не знали, где он находится. Связь с ним пропала 6 декабря. Первые несколько дней его адвокатов не пускали в колонию под различными предлогами, после чего суд заявил, что Навальный «убыл за пределы Владимирской области» 11 декабря, не уточнив, куда именно.

Исправительная колония № 3 «всегда функционировала как колония для особо опасных рецидивистов», писала в 2006 году «Новая газета». В этой колонии часть срока провел бизнес-партнер Михаила Ходорковского Платон Лебедев.

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