С Алексеем Навальным нет связи уже 10 дней. ФСИН заявила, что он «убыл» из колонии во Владимирской области. Но где он находится — неизвестно
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К Навальному в колонию не пустили адвоката. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что адвокат провел возле ИК-6, где находился политик, семь часов, ожидая, когда его пустят внутрь, но в итоге ему отказали в посещении.
Ярмыш подчеркнула, что раньше такого «не было никогда».
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Адвоката не пустили в колонию второй день подряд. После нескольких часов ожидания «ему отказали в посещении, потому что «рабочий день закончен», сообщила Ярмыш.
Навального не подключили по видеосвязи к заседанию суда. По словам соратников политика, во ФСИН объяснили это «аварией с электричеством».
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Адвокатов снова не пустили к Навальному. На этот раз они пришли не только к ИК-6, но и к колонии особого режима ИК-7. «Везде им сказали «ожидать», в итоге везде отказали в посещении», — рассказала Ярмыш.
Ярмыш также рассказала, что «всю эту неделю» от политика не приходили письма, а отправленные ему письма не доставлены.
Навального снова не вывели на заседание суда по видеосвязи.
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Выходной. Никаких известий о местонахождении Навального.
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Выходной. Никаких известий о местонахождении Навального.
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Навального опять не вывели в суд по видеосвязи. По словам его соратников, во ФСИН продолжают ссылаться на проблемы с электричеством.
В ИК-6 сказали адвокату, что Навальный у них «больше не числится», сообщила Кира Ярмыш. То же самое, по ее словам, заявили в ИК-7.
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Исчезновение Навального прокомментировал Кремль. «Мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Прокремлевский телеграм-канал Baza без указания источников информации написал, что Навального этапировали в Москву для следственных действий по новому уголовному делу о вандализме.
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Директор ФБК Иван Жданов заявил, что соратники политика проверили «большую часть» СИЗО Москвы и ни в одном из них нет Навального. Он также отметил, что в любом случае следственные действия не проводятся без адвокатов.
«Появились также слухи, что Алексей находится «под наблюдением врачей». Этим слухам мы не верим, и подтверждения им у нас нет», — сообщила Кира Ярмыш.
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Никаких известий о местонахождении Навального.
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Ярмыш рассказала, что адвокату Навального в суде сообщили о том, что тот «убыл за пределы Владимирской области» 11 декабря. Куда именно, неизвестно.
Дмитрий Песков второй раз прокомментировал исчезновение Навального: он опять подчеркнул, что у Кремля «нет ни возможности, ни прав, ни желания отслеживать судьбы заключенных, которые отбывают сроки по решению суда».
Иван Жданов сообщил, что в общей сложности соратники Навального искали его в девяти колониях и СИЗО.