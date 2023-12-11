Во владимирской ИК-6 заявили, что Навальный у них больше не числится. Там отказались сообщить, куда его перевели

Сотрудники исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области заявили, что Алексей Навальный у них «больше не числится». Об этом они сообщили адвокату политика.

«Куда его перевели, говорить отказываются», — рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Представитель политика также заявила, что в исправительной колонии № 7 Владимирской области — колонии особого режима — адвокату сказали, что там Навального нет.

«В пятницу и весь сегодняшний день ни в ИК-6, ни в ИК-7 им [адвокатам] не отвечали. Очевидно, теперь дали команду. Где Алексей, по-прежнему неизвестно», — сообщила Ярмыш.

11 декабря Навального снова не подключили к заседанию суда по видеосвязи. На прошлой неделе к нему в колонию отказывались пускать адвоката. Соратники политика шестой день не знают, что с ним происходит.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме».

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