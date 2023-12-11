Алексея Навального снова не подключили к судебному заседанию по видеосвязи. Его соратники шестой день не знают, что с ним

Алексея Навального, который находится во владимирской исправительной колонии № 6, 11 декабря вновь не подключили по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Представители колонии утверждают, что это происходит из-за того, что с 7 декабря они не могут починить электричество.

«Просто издеваются. Это уже шестой день, как мы не знаем, где Алексей и что с ним происходит», — написала Ярмыш.

С 6 декабря к Навальному в колонию также не пускают адвокатов. Его соратники сообщали, что 8 декабря адвокат политика простоял весь день у ИК-6, но ему отказали в посещении. Политика также перестали подключать по видеосвязи к заседаниям суда по его искам к колонии, объясняя это «аварией с электричеством».

Ярмыш рассказывала, что на позапрошлой неделе Навальному стало плохо в камере — у него закружилась голова, он лег на пол. Сотрудники колонии поставили политику капельницу.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме». В колонии Навального регулярно отправляют в штрафной изолятор (ШИЗО).

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