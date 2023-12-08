Адвокатов Навального не пустили к политику третий день подряд. Его соратники не знают, что с ним

К Алексею Навальному, который находится во владимирской исправительной колонии № 6, третий день подряд не пускают адвокатов. Об этом рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

8 декабря адвокаты Навального пришли не только к ИК-6, но и к исправительной колонии особого режима № 7. «Везде им сказали „ожидать“, в итоге везде отказали в посещении», — рассказала Ярмыш.

По ее словам, на прошлой неделе Навальному стало плохо в камере — у него закружилась голова, он лег на пол.

«Сотрудники колонии сразу же прибежали, опустили койку, положили Алексея и поставили капельницу. Что это было, мы не знаем, но учитывая, что его лишают еды, держат в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму, это похоже на голодный обморок. После того случая адвокаты видели Алексея, он был относительно в порядке. Но теперь уже третий день, как мы не знаем, где он», — написала Ярмыш.

Пресс-секретарь Навального также добавила, что на этой неделе от политика не приходили письма, а отправленные ему письма не доставлены.

8 декабря Навального также не вывели в суд по видеосвязи. Как и днем ранее, сотрудники колонии заявили, что «у них все еще „авария“ и нет света».

6 и 7 декабря адвокаты Навального весь день стояли у колонии, но к политику их не пускали.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме».

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