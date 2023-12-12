Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «мы не имеем ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях». Так он ответил на вопрос, где находится Алексей Навальный (цитата по ТАСС).

Вмешательство США в ситуацию с Навальным Песков назвал «недопустимым». «Здесь речь идет об одном заключенном, который по закону был признан виновным, и отбывает причитающийся ему срок, и здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединенные Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным», — цитирует Пескова «Интерфакс»

Соратники Навального седьмой день не знают, где находится политик. 7 декабря его не подключили по видеосвязи к суду, в котором он должен был участвовать, объяснив это «аварией с электричеством» в колонии. Адвокату Навального, простоявшему весь день у колонии, отказали в посещении. 11 декабря Навального вновь не подключили к суду.

В этот же день сотрудники владимирской ИК-6, где Навальный отбывал срок, сообщили адвокатам, что он у них больше «не числится». Куда его перевели, в колонии уточнить отказались.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказывала, что на прошлой неделе политику стало плохо в камере — у него закружилась голова, он лег на пол. Сотрудники колонии поставили Навальному капельницу.

Алексея Навального задержали в январе 2021 года, когда он вернулся в Россию после лечения от отравления «Новичком» в Германии. В марте 2022 года его приговорили к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

Уже во время отбывания срока суд рассмотрел еще одно обвинение против Навального и в августе 2023 года приговорил его 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме».

В колонии Навального уже более 20 раз отправляли в штрафной изолятор. Суммарно он провел в ШИЗО более 250 суток.