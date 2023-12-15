ФСИН заявила, что Навальный «убыл из Владимирской области». У соратников политика нет с ним связи уже 10 дней

Алексей Навальный «убыл в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области». Об этом говорится в справке ФСИН, зачитанной 15 декабря на заседании Владимирского областного суда, рассматривающего иск Навального к администрации колонии.

В справке, которую цитирует Sota, сообщается, что Навальный покинул колонию «в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда ». «О прибытии Навального будет извещено в рамках действующего законодательства», говорится в оглашенном на суде документе.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш также рассказала, что адвокату Навального сообщили, что политик «убыл из Владимирской области». По версии ФСИН, это произошло 11 декабря.

«Я напомню, что адвокаты не видели Алексея с 6 декабря. Почему им не давали встретиться с ним, если Алексей был все еще в ИК-6, мы не знаем», — написала Ярмыш.

Соратники Навального 6 декабря сообщили, что администрация колонии во Владимирской области не пустила к политику адвоката. Также Навального перестали подключать к заседаниям суда по видеосвязи из колонии, сославшись на технические проблемы.

По одной из версий, исчезновение связи с политиком могло быть связано с его переводом в новую колонию. В свою очередь Baza, не уточнив источников своей информации, сообщила, что Навального этапировали в Москву для проведения следственных действия по новому уголовному делу о вандализме. Соратники Навального проверили большую часть московских изоляторов в поисках политика, но его там так и не нашли.

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