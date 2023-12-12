Baza: Навального привезли в Москву для следственных действий по новому уголовному делу

Политика Алексея Навального, находившегося в заключении в колонии во Владимирской области, этапировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме, пишет телеграм-канал Baza. Издание не приводит ссылок на конкретные источники и указывает, что это предварительная информация, которая не подтверждена официально. По данным Baza, Москва может быть не конечным пунктом этапирования политика.

1 декабря в соцсетях Навального появилось сообщение о том, что на оппозиционера завели новое уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 УК РФ».

Соратники Навального уже неделю не знают, где он находится. Политика несколько раз не подключили по видеосвязи к заседаниям суда, якобы из-за проблем с электричеством. В колонию к нему также не пускали адвоката. 11 декабря защитнику Навального сообщили, что оппозиционер больше не числится в исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области.

В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме». Возможно, исчезновение политика связано с переводом в новую колонию, где он будет отбывать заключение.

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