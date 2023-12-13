Соратники Навального заявили, что не нашли его в московских СИЗО. Связи с политиком нет восемь дней

Соратники Алексея Навального проверили большую часть московских изоляторов в поисках политика, но так и не нашли его, заявил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Версия „Базы“ о том, что Алексей в Москве и с ним проводятся следственные действия, не нашла подтверждения. Следственные действия не проводят без адвокатов. Все следственные действия и так проходили во Владимире. Восемь дней мы не знаем, где Алексей Навальный», — сообщил Жданов в соцсети Х.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш добавила, что слухи о том, что Навальный находится под наблюдением врачей, не находят подтверждения.

«Появились также слухи, что Алексей находится „под наблюдением врачей“. Этим слухам мы не верим, и подтверждения им у нас нет. Алексей уже три года не получает никакой медицинской помощи, даже в посещении стоматолога ему отказывают уже больше года», — написала Ярмыш.

11 декабря сотрудники исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Владимирской области заявили, что Алексей Навальный у них больше не числится. Куда его перевели, в колонии не сообщили. Перед этим к политику перестали пускать адвоката, а самого Навального перестали подключать к заседаниям суда по видеосвязи. 12 декабря телеграм-канал Baza, не уточнив источников своей информации, написал, что Навального этапировали в Москву для проведения следственных действия по новому уголовному делу о вандализме.

Алексей Навальный находится в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме». Исчезновение политика может быть связано с переводом в новую колонию, где он будет отбывать заключение.

Читайте также

Связи с Навальным нет уже неделю — политика, вероятно, этапируют в другую колонию. Это один из самых унизительных эпизодов во всем процессе заключения Выпуск рассылки Kit — о страшном пути российских заключенных

Читайте также

Связи с Навальным нет уже неделю — политика, вероятно, этапируют в другую колонию. Это один из самых унизительных эпизодов во всем процессе заключения Выпуск рассылки Kit — о страшном пути российских заключенных