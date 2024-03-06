Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что его пытались убить в Испании

Украинский блогер , живущий в Испании, утверждает, что на него совершено покушение утром 6 марта. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Только что меня и жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль, автомат с глушителем. Тип один, второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что следил, когда заезжаю и так далее», — заявил Шарий в кружочке, записанном во время езды на автомобиле.

Как уточнила жена блогера Ольга Шарий, автомобиль обстреляли в 9:20 по местному времени, когда они вместе с мужем подъезжали к дому.

По словам Анатолия Шария, меньше недели назад он передал испанской полиции информацию о готовящемся покушении. «Там была и аудиозапись, по сути, заказа за 100 тысяч евро, и имя с фамилией конкретного человека, который коннектировал с теми, кто имел отношение к заказчикам, и имя человека, насколько я могу понять, в Барселоне, который, по всей видимости, имеет отношение к этому всему», — заявил Шарий в голосовом сообщении.

Он добавил, что полицейские не перекрывали движение, чтобы поймать преступников, и не опрашивали свидетелей нападения. Шарий отметил, что обратился в полицию уже через минуту после покушения. По словам блогера, его охранники опросили очевидцев, а сейчас ищут гильзы и другие улики.

Анатолий Шарий считает, что за покушением на его жизнь стоят власти Украины. «Другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — заявил блогер.

Гражданская гвардия Испании сообщила РИА Новости, что не располагает данными об инциденте. В национальной полиции Испании и в правоохранительных органах Каталонии, где, как предполагается, живет Шарий, заявили ТАСС, что пока не в курсе случившегося.

Анатолий Шарий уехал из Украины в 2012 году, заявив, что его преследуют правоохранительные органы из-за критических материалов о милиции. Он получил убежище в Литве, но в январе 2022 года его лишили этого статуса — власти Литвы посчитали, что пребывание Шария в стране угрожает национальной безопасности.

В мае 2022 года полиция Испании задержала Шария по запросу Украины, которая обвиняет его в государственной измене и разжигании розни. Блогера отпустили под подписку о невыезде. В октябре 2022 года ТАСС сообщил, что в Испании закрыли дело об экстрадиции Шария, поскольку он уехал из страны.

В конце 2023-го — начале 2024 года в Петербурге по нескольким адресам в подъездах под дверьми квартир поджигали покрышки. Полиция задержала подозреваемых, в основном, это подростки, заявившие, что им заплатили. Петербургские СМИ связали поджоги с тем, что между Анатолием Шарием и петербургским криптовалютчиком Петром Луневым произошел конфликт.

Читайте также

В Испании задержали (и отпустили, запретив покидать страну) Анатолия Шария — блогера с миллионами подписчиков, подозреваемого в Украине в госизмене Он называл войну «кошмаром», но постоянно выступал против украинской власти

Читайте также

В Испании задержали (и отпустили, запретив покидать страну) Анатолия Шария — блогера с миллионами подписчиков, подозреваемого в Украине в госизмене Он называл войну «кошмаром», но постоянно выступал против украинской власти