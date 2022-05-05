СБУ сообщила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария. Украина подозревает его в госизмене

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СБУ сообщила, что в Испании задержан украинский блогер Анатолий Шарий, который подозревается украинскими властями в госизмене.

«По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур», — сказано в пресс-релизе.

Последний ролик на ютьюб-канале Шария, на который подписаны чуть менее трех миллионов человек, был опубликован примерно за 14 часов до объявления о задержании блогера.

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