В Петербурге по нескольким адресам под дверьми квартир поджигали покрышки Поджоги связывают с украинским блогером Анатолием Шарием и его конфликтом с петербургским криптовалютчиком

С конца декабря в Санкт-Петербурге по разным адресам произошли несколько похожих инцидентов — в подъездах под дверьми квартир поджигали покрышки. Полиция задержала подозреваемых в поджогах. В основном, это подростки, которые заявляют, что им заплатили. Местные СМИ связывают поджоги с украинским блогером Анатолием Шарием и его конфликтом с петербургским криптовалютчиком.

Издание «Бумага» насчитало семь адресов, где поджигали шины — все они в разных частях Петербурга. Почти во всех случаях пожары быстро тушили, а следом полиция задерживала подозреваемых.

В ночь 28 декабря две покрышки подожгли у квартиры в доме на улице Репищева в Приморском районе. В этот же день произошли еще два пожара — на лестничной площадке дома на Дунайском проспекте в Московском районе и на улице Кржижановсого в Невском районе. 30 декабря о поджоге у своей двери сообщила жительница Шлиссельбурга. В ночь на 31 декабря покрышка загорелась в парадной дома на улице Будапештской во Фрунзенском районе. 6 января горящие покрышки также обнаружили в доме на улице Славы в Новом Девяткино. В ночь на 7 января покрышки подожгли в доме на улице Ленской в Красногвардейском районе.

По подсчетам «Бумаги», полицейские задержали не менее восьми человек, шестеро из которых — несовершеннолетние. Некоторые из них утверждали, что за поджоги им заплатили. Один из подозреваемых, 34-летний житель Шушар, заявил, что поджег покрышки по заказу из «канала одного из мессенджеров».

Издания 47news, «Фонтанка» и 78.ru называют все эти поджоги местью украинского блогера Анатолия Шария 21-летнему петербургскому криптовалютчику Петру Луневу, известному под именем «Одиссей» (сейчас он, по данным «Фонтанки», живет в Таиланде).

Украинский блогер Анатолий Шарий с 2012 года живет в Европе. Сам он связывал свой отъезд из Украины с преследованием со стороны правоохранительных органов из-за критических материалов про милицию. В мае 2022 года его задержали в Испании по обвинению в госизмене (в сообщении Службы безопасности Украины он был назван пророссийским блогером), однако затем отпустили под подписку о невыезде. В августе 2022 года власти Литвы, где некоторое время жил Шарий, начали расследование против него по подозрению в отмывании денег. В блоге Шария на ютьюбе около 2,9 миллиона подписчиков, в телеграме — больше миллиона.

Шарий и Лунев, как пишут издания, вместе запустили «криптопирамиду», но в ноябре 2023 года у них произошел конфликт. После этого в закрытом телеграм-канале Шария появилось видео, в котором на гугл-картах были отмечены три адреса в Петербурге. Именно по этим адресам, в том числе, произошли поджоги.

По данным «Фонтанки», по адресам поджогов живут жена Лунева, его родители, партнеры по бизнесу и другие родственники. О том, что поджоги связаны с Луневым, изданию 78.ru также рассказал один из пострадавших, работающий в проекте Лунева. С чем связан конфликт между Луневым и Шарием, точно неизвестно, но, как пишет «Фонтанка», отец Лунева, написавший заявление в полицию, утверждает, что Шарий вымогает у его сына 8,2 миллиона долларов.

При этом, отмечает издание, сами поджигатели — случайные люди, нанятые через телеграм и никак с конфликтом Шария и Лунева не связанные.

Шарий заявил изданию 78.ru, что не имеет никакого отношения к случившемуся. В его телеграм-канале Лунев упоминается в одном посте с тегом «реклама». «Достичь успеха в крипте к 20 и потерять все в 21. Создать проекты и кинуть сотни тысяч людей. Что делает из людей скамеров? Куда деваются деньги инвесторов? Эти и другие вопросы будут освещены Петром Луневым (он же загадочный Одиссей) в криптоканале», — говорится в тексте объявления.

В те же самые дни в Петербурге произошел еще один поджог. 7 января покрышки загорелись у дверей квартиры в доме по набережной Фонтанки, 151. На следующий день ведущий государственного пропагандистского радио Sputnik Трофим Татаренков сообщил, что горела дверь его квартиры, добавив, что из этой истории «торчат украинские уши». «В квартире горел свет. Его было видно с улицы. Поджигатели рассчитывали на то, что внутри люди. Хотели жертв», — написал Татаренков в телеграме.

Полиция задержала по подозрению в поджоге троих подозреваемых из Колпино, которым от 18 до 20 лет. На видео, опубликованном после задержания, они говорят, что за поджог им заплатили тысячу долларов.

Задержание прокомментировала главред телеканала RT и пропагандистка Маргарита Симоньян. «Хочу обратиться к партии и правительству с просьбой приравнять судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства и запрету на въезд в страну», — написала она в телеграме.

Однако, по данным «Фонтанки», поджог у Татаренкова не имел отношения к его профессиональной деятельности. Издание пишет без ссылок на источники, что и этот инцидент стал частью серии поджогов, связанных с Луневым, но как именно Татаренков связан с криптоблогером, не уточняет.