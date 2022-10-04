ТАСС: в Испании закрыли дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария. В Украине его подозревают в госизмене

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Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария в Украину, поскольку, по данным местных властей, он покинул территорию страны. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказалось решение инстанции.

«От украинских властей поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого лица в Италии», — уточняется в документе. Других подробностей решения агентство не приводит.

Суд также постановил уведомить Интерпол, МИД и Минюст Испании о прекращении судебного разбирательства в отношении Шария.

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В мае Служба безопасности Украины сообщила, что Анатолия Шария, которого украинские власти подозревают в госизмене и разжигании розни, задержали в Испании. Ведомство называло его «пророссийским» блогером. На следующий день после задержания, писали испанские СМИ, Шария отпустили под подписку о невыезде.

В августе генеральная прокуратура Литвы начала расследование в отношении имущества и финансов Шария. В 2012 году блогер получил политическое убежище в стране, но в январе 2022-го его лишили этого статуса. Литовские власти пришли к выводу, что пребывание Шария в стране представляет угрозу национальной безопасности.

О задержании Шария в Испании

В Испании задержали (и отпустили, запретив покидать страну) Анатолия Шария — блогера с миллионами подписчиков, подозреваемого в Украине в госизмене Он называл войну «кошмаром», но постоянно выступал против украинской власти

О задержании Шария в Испании

В Испании задержали (и отпустили, запретив покидать страну) Анатолия Шария — блогера с миллионами подписчиков, подозреваемого в Украине в госизмене Он называл войну «кошмаром», но постоянно выступал против украинской власти