В ОНК Ямало-Ненецкого автономного округа заявили, что не нашли нарушений в колонии, где погиб Навальный

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямало-Ненецкого автономного округа не нашла нарушений во время плановой проверки исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Харпе, где умер Алексей Навальный. Об этом в день похорон политика «Интерфаксу» заявил председатель местной ОНК Данила Гонтарь.

«Да, прошла проверка и ИК-3, и ИК-18 в Харпе. Результаты — особо ничем не отличающиеся от предыдущих. Проверили условия, дали рекомендации. Существенных нарушений не было», — заявил Гонтарь.

По его словам, комиссия проверила отряды колонии, а также штрафной изолятор и другие помещения. По итогам проверки «были даны рекомендации в части материально-технического обеспечения, но не критичные», говорится в публикации «Интерфакса».

Глава ямальской ОНК отметил «хорошее питание» в колониях и «широкий ассортимент продуктов» в магазине при колонии. Он утверждает, что комиссия провела «очень много бесед с людьми», и не получила жалоб. На вопрос, обсуждалась ли тема смерти Навального при проверке ИК-3, Гонтарь ответил: «Нет, эта тема не поднималась».

«Интерфакс» отмечает, что ОНК собиралась проверить колонии в январе, но «о ряду причин» проверки перенесли и прошли сейчас.

1 марта на Борисовском кладбище в Москве прошли похороны лидера российской оппозиции Алексея Навального. Тысячи людей пришли на отпевание и похороны политика.

16 февраля ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Навальный умер после прогулки в колонии «Полярный волк» в поселке Харп. Вскоре соратники политика подтвердили его смерть, заявив, что Навального убили.

Навальный находился в заключении с января 2021 года. В середине декабря 2023 года его этапировали в колонию «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Адвокат, который специализируются на защите прав осужденных, рассказывал «Медузе», что условия в этой колонии «максимально тяжелые». Бывшие заключенные ИК-3 в разговоре с «Медузой» также жаловались на пытки и «циничное отношение» к осужденным со стороны медицинского персонала колонии.