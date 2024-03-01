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Россия прощается с Навальным. Посмотрите, что происходило у храма «Утоли моя печали», где отпевали политика
2 минуты
12:57, 1 марта 2024
В Москве 1 марта прошло отпевание Алексея Навального. К храму «Утоли моя печали» пришли сотни человек, очередь из желающих проститься с политиком растянулась более чем на километр. Катафалк собравшиеся встретили аплодисментами, криками «Навальный!» и «Не простим!» Когда гроб увозили из храма, его забросали цветами.
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