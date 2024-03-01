Минюст России объявил «иноагентами» Людмилу Улицкую и Илью Хржановского

Министерство юстиции России включило в реестр «иностранных агентов» режиссера Илью Хржановского и писательницу Людмилу Улицкую. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство объяснило свое решение в отношении Улицкой тем, что она, как утверждается, давала интервью и комментарии «иноагентам» и иностранным СМИ, выступала против , «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений» и живет за границей.

Минюст РФ также объявил «иноагентами» бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Медведева, центр защиты прав человека «Мемориал» и благотворительный фонд «Нужна помощь».

В конце января прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус опубликовали в своих соцсетях видео с Людмилой Улицкой. Они поговорили с ней, представившись главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В разговоре с «пранкерами» писательница сказала, что гонорары от продаж ее книг «идут на Украину».

После этого Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева, московские библиотеки перестали выдавать ее книги, театры стали отменять спектакли по ее пьесам, а издательство АСТ объявило, что приостанавливает выплаты по всем договорам с писательницей.