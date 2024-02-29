Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова задержали для составления протокола о «дискредитации» армии

В Москве сотрудники центра «Э» задержали главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова, его доставили в полицию для составления административного протокола о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает само издание.

Рассмотрение протокола будет проходить в Перовском районном суде. О дате судебного заседания не сообщается.

По информации «Новой газеты», дело касается одной из публикаций «Новой газеты».

Сергей Соколов стал главным редактором «Новой газеты» в сентябре 2023 года. Это произошло после того, как с этого поста ушел нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, которого Минюст РФ объявил «иностранным агентом».

«Новая газета» приостановила работу 28 марта после получения второго предупреждения Роскомнадзора об упоминании «иностранного агента» без соответствующий маркировки. После приостановки работы некоторые сотрудники издания, уехавшие за границу, стали выпускать «Новую газету. Европа». Вскоре сайт издания был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. В июле оставшиеся в России журналисты запустили журнал «Новая рассказ-газета», но его также заблокировали через несколько дней по требованию Генпрокуратуры.

В сентябре 2022 года суд аннулировал лицензию СМИ у печатной версии «Новой газеты», а также свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты».