Суд в Петербурге взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по требованию Генпрокуратуры

Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф», сообщает объединенная пресс-служба судов города.

С соответствующим иском в суд обратилась Генпрокуратура России. Ведомство просило изъять в пользу государства все акции автодилера и его дочерних компаний, а также 100% долей в их уставных капиталах — как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. Общая стоимость взыскиваемых активов оценивается в 60 миллиардов рублей.

Как писал «Коммерсант», ведомство обосновывало свой иск тем, что основатель «Рольфа» Сергей Петров совмещал депутатские полномочия с управлением компанией в 2007-2016 годах. Для этого, по версии прокуратуры, он фиктивно оформил бизнес на своего сына Александра, после чего продолжил незаконно управлять компанией.

Адвокат Алексей Куприянов, представляющий интересы Сергея Петрова, сообщил журналистам, что планирует обжаловать решение суда.

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компании «Рольф» во временное управление Росимущества, применив таким образом механизм, созданный для фактической национализации активов «недружественных» стран.

Сам Сергей Петров назвал передачу «Рольфа» во временное управление «правовым беспределом» и «выстрелом в ногу государству». Вскоре после этого Генпрокуратура подала иск о передаче всех активов автодилера в пользу государства.

Сергей Петров основал компанию «Рольф» в 1991 году. В период с 2007 по 2016 годы Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Начиная с 2017 года Петров, как он рассказывал «Медузе», стал проводить все больше времени вне России, а в 2019 году окончательно переехал в Австрию.

В июне 2019 года Следственный комитет обвинил Петрова и троих топ-менеджеров «Рольфа» в незаконном выводе за границу четырех миллиардов рублей. Предпринимателя заочно арестовали и объявили в международный розыск, а одного из топ-менеджеров приговорили к восьми с половиной годам колонии. Двое других также заочно арестованы и находятся в розыске.

Подробнее о национализации «Рольфа»

Автодилер «Рольф» национализирован — по схеме, разработанной для «недружественных» стран. Но это компания бизнесмена из России «Правовой беспредел и выстрел в ногу государству», — заявил ее основатель Сергей Петров

Подробнее о национализации «Рольфа»

Автодилер «Рольф» национализирован — по схеме, разработанной для «недружественных» стран. Но это компания бизнесмена из России «Правовой беспредел и выстрел в ногу государству», — заявил ее основатель Сергей Петров