Генеральная прокуратура РФ через суд требует «обратить в доход Российской Федерации» все акции автодилера «Рольф». Ведомство 27 декабря подало иск с таким требованием к «Рольфу» и его основателю Сергею Петрову, иск зарегистрирован в базе Московского районного суда Санкт-Петербурга. О его содержании «Медузе» рассказал источник, знакомый с этим разбирательством.

Согласно карточке дела на сайте суда, первое заседание по нему назначено на 18 января.

За несколько дней до подачи иска, 22 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компании во временное управление Росимущества. Это первый случай, когда , созданный для фактической национализации активов «недружественных» стран, был применен в отношении компании, созданной .

Согласно указу президента, акции «Рольфа» должны были формально остаться в собственности зарегистрированной на Кипре компании . Но теперь Генпрокуратура требует передать их в собственность Российской Федерации — это означает полноценную национализацию автодилера.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении «Рольфа» также зарегистрированы два исполнительных производства, которые предполагают арест активов компании, оба они датированы 27 декабря 2023 года. По словам источника «Медузы», это исполнительные производства в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии акций автодилера в пользу государства.

Сергей Петров не ответил на вопросы «Медузы» об иске Генпрокуратуры. «Медуза» также направила запросы в Генеральную прокуратуру и в компанию «Рольф», но к моменту публикации новости не получила ответы.

Сергей Петров называл президентский указ о передаче холдинга Росимуществу «правовым беспределом» и «выстрелом в ногу государству». Он говорил, что видит в этом решении «дальнейшую деградацию и всей нашей юридической системы, и бизнеса».

«Рольф» — один из крупнейших автодилеров России. Сергей Петров основал компанию в 1991 году.

В 2007-2016 годах Петров был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». В 2011 году он участвовал в оппозиционном митинге на Болотной площади, а в 2014-м он за аннексию Крыма.

В 2019 году, как писал Forbes, сразу несколько СМИ, связанных с «фабрикой троллей», обвинили Петрова в финансировании Алексея Навального. Навальный и Петров это отрицали.

В июне 2017 года Следственный комитет РФ обвинил Петрова и троих Анатолия Кайро, Татьяну Луковецкую и Георгия Кафкалию в незаконном выводе за границу четырех миллиардов рублей. По версии следствия, в 2014 году топ-менеджеры провели сделку по покупке акций компании «Рольф Эстейт» у кипрского офшора Panabel Limited, материнской компании холдинга «Рольф». СК счел эту сделку фиктивной.

Как национализируют «Рольф»

Автодилер «Рольф» национализирован — по схеме, разработанной для «недружественных» стран. Но это компания бизнесмена из России «Правовой беспредел и выстрел в ногу государству», — заявил ее основатель Сергей Петров

Как национализируют «Рольф»

Автодилер «Рольф» национализирован — по схеме, разработанной для «недружественных» стран. Но это компания бизнесмена из России «Правовой беспредел и выстрел в ногу государству», — заявил ее основатель Сергей Петров