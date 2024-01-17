«Коммерсант»: Генпрокуратура потребовала передать государству акции компании «Рольф» из-за того, что ее основатель Сергей Петров совмещал бизнес с депутатской деятельностью

Основанием для иска Генпрокуратуры, в котором ведомство требует отдать все акции автодилера «Рольф» в пользу государства, стало то, что основатель «Рольфа» Сергей Петров управлял бизнесом, будучи депутатом, и продолжает пользоваться активами, уехав из России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы иска, поданного Генпрокураторой 27 декабря 2023 года.

По данным «Коммерсанта», в иске говорится, что Петров, будучи депутатом Госдумы с декабря 2007 года по октябрь 2016 года, владел компанией «Рольф» вопреки законодательству и извлекал доход, который он «скрывал от декларирования и контроля».

Эти же претензии легли в основу иска Генпрокуратуры, о котором стало известно в ноябре 2021 года. В нем ведомство также указывало, что Петров незаконно совмещал депутатскую и предпринимательскую деятельность. В феврале 2022 года Химкинский городской суд Московской области взыскал с автодилера «Рольф» и Петрова суммарно 19,4 миллиарда рублей. Теперь, как пишет «Коммерсант», Генпрокуратура хочет распространить конфискацию на группу компаний «Рольф», считая, что она остается «источником неправомерного обогащения лица, ответственного за совершение коррупции».

В Генпрокуратуре также считают, что Петров переоформил бизнес на своего сына Александра, чтобы «создать видимость соблюдения установленных запретов и ограничений», но продолжил лично управлять компанией.

Кроме того, как пишет «Коммерсант», по версии прокуратуры, Петров продолжил пользоваться своими активами в России и получать от них «существенные доходы» после окончательного отъезда из страны в 2019 году.

22 декабря 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче компании «Рольф» во временное управление Росимущества, применив таким образом механизм, созданный для фактической национализации активов «недружественных» стран. Петров назвал передачу холдинга «правовым беспределом» и «выстрелом в ногу государству».

Однако спустя пять дней Генпрокуратура подала в суд иск к «Рольфу» и Петрову, потребовав обратить все акции автодилера «в доход Российской Федерации». Также в этот день Федеральная служба судебных приставов зарегистрировала два исполнительных производства, которые предполагают арест активов компании. Как стало известно «Медузе», они были зарегистрированы в рамках иска Генпрокуратуры. Заседание по иску назначено на 18 января.

Основанный Петровым в 1991 году «Рольф» — один из крупнейших автодилеров России. Сам Петров с 2007 по 2016 годы был депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Он голосовал против «закона Димы Яковлева», запретившего иностранцам усыновлять российских детей, а в 2011 году был на митинге против фальсификации выборов на Болотной площади в Москве. Начиная с 2017 года, Петров, как он рассказывал «Медузе», стал проводить все больше времени вне России, и в 2019 году окончательно переехал в Австрию.

В июне 2019 года Следственный комитет обвинил Петрова и троих топ-менеджеров «Рольфа» в незаконном выводе за границу четырех миллиардов рублей. Предпринимателя заочно арестовали и объявили в международный розыск, а одного из топ-менеджеров приговорили к восьми с половиной годам колонии. Двое других также заочно арестованы и находятся в розыске.

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