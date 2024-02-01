Опубликован спутниковый снимок места крушения Ил-76 под Белгородом

Расследовательский проект «Радио Свобода» «Схемы» опубликовал первый спутниковый снимок с места падения военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом.

На снимке, сделанном компанией Planet Labs 31 января, виден след длиной около 500 метров, который оставил самолет при падении, пишет проект.

Комментарий отдела «Разбор»

Судя по картине разброса обломков, самолет падал с запада на восток — то есть в направлении от аэропорта Белгорода, а не к нему. Впрочем, это не значит, что он летел в том же направлении и до попадания в него ракеты.

При падении самолет мог изменить курс (из-за разрушения систем контроля полетом, аэродинамических поверхностей, «разнотяга» двигателей и т. п.). По крайней мере из сообщений одной из местных жительниц следует, что горящий самолет изначально падал с севера на юг — строго вдоль трассы и по направлению, обозначенному на схемах захода на посадку.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в районе села Яблоново в Белгородской области 24 января. Минобороны России заявило, что на борту самолета были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена, и обвинило в крушении Украину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

В украинской разведке планы по обмену подтвердили, но заявили, что не были «поставлены в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» в районе Белгорода и пока не могут достоверно сказать, кто находился на борту.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после крушения опубликовала список пленных, предположительно находившихся на борту. Позже украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил подлинность списка.

31 января Владимир Путин заявил, что, по данным СК, самолет был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot и допустил, что ВСУ могли сбить самолет по неосторожности.

В этот же день между Россией и Украиной состоялся первый обмен пленными после крушения по формуле «195 на 195». Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале о возвращении 207 человек, в том числе гражданских. Военнопленных из «списка Симоньян» среди вернувшихся в Украину не было, заявили в украинской разведке.

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