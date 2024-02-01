«Новая газета Европа»: в России за год вдвое выросло число смертей задержанных в отделениях МВД и изоляторах

В России 2023 год стал рекордным по числу случаев полицейского насилия с летальным исходом за последние семь лет, выяснила «Новая газета Европа», изучив тысячи сообщений следственного комитета и СМИ.

По данным издания, в прошлом году в местах для содержания задержанных либо сразу после посещения отделов полиции умерли как минимум 70 человек — это в два с лишним раза больше, чем в 2022 году (30 случаев). Кроме того, журналисты обнаружили 18 сообщений о смертях с подозрением на пытки.

При этом в 2023 году против полицейских возбудили рекордно малое за последние десять лет число уголовных дел по статье о превышении полномочий с применением силы (63 дела). Как правило, именно по этой статье заводят дела против полицейских, когда речь идет об убийствах или пытках, уточняет издание.

Эксперты, с которым газета поговорила на условиях анонимности, предположили, что увеличение числа случаев смертей в отделениях полиции и изоляторах связано с кадровым дефицитом МВД, который усугубила война в Украине — в прошлом году ведомству не хватало 100 тысяч сотрудников.

« никуда не делась, преступления надо раскрывать, а работать некому», — пояснил собеседник издания. В свою очередь «Новая газета Европа» пишет, что от расследования преступлений полицейских также отвлекает штамповка протоколов о «фейках», «дискредитации» армии и «экстремизме».

Всего с 2010 года журналисты обнаружили сообщения о 1330 смертях, случившихся в отделениях полиции, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания и других местах, куда мог направиться человек сразу после контакта с правоохранительными органами. Журналисты отмечают, что публичной статистики по смертям среди задержанных нет, поэтому подобных случаев может быть гораздо больше.

Среди умерших были 1257 мужчин и 73 женщины. Самым молодым оказался 13-летний подросток из Якутии, самым пожилым — 85-летний пенсионер из Кабардино-Балкарии. По данным журналистов, 588 человек умерли на территории отделений полиции, 281 — в следственных изоляторах, а 262 — в изоляторах временного содержания и спецприемниках. Еще 199 человек умерли в полицейских машинах, судах, больницах и других местах.

В сообщениях правоохранительных органов эти смерти часто объясняются естественными причинами, например, инфарктом, но самая распространенная причина — самоубийство. При этом журналисты отметили, что как минимум в четверти случаев самоубийство совершали люди, задержанные за административные нарушения, половина из них — за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

В январе 2024 года родственники фигуранта дела о беспорядках в Баймаке Дима Давлеткильдина сообщили, что после ареста он попал в больницу с переломом отростка позвоночника. Родственники активиста считают, что его избили сотрудники правоохранительных органов. Тогда же сестра другого жителя Башкортостана Рифата Даутова рассказала, что ее брат умер после задержания. Некоторые телеграм-каналы писали, что Даутов умер из-за отравления алкоголем, но сестра настаивала, что он не пил и даже не участвовал в акции протеста, из-за которой его задержали.

В июне 2023 года в спецприемнике в Ростове-на-Дону умер активист Анатолий Березиков, который с середины мая не выходил из-под административного ареста. После смерти активиста в спецприемнике заявили, что Березиков совершил самоубийство. Его адвокат Ирина Гак уверена, что Березиков умер во время пыток. Позднее правозащитники сообщили, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье о доведение человека до самоубийства.

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Как работает российская полиция

«Найти какие-то доказательства? Проще первого попавшегося в отдел притащить и избить» «Русская служба Би-би-си» — о том, как работает российская полиция, где «критически» не хватает кадров