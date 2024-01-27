Сестра жителя Башкортостана рассказала, что ее брат умер после задержания из-за протестов в поддержку активиста Фаиля Алсынова

Родственники жителя Башкортостана Рифата Даутова рассказали, что он умер после задержания из-за акции протеста в поддержку активиста Фаиля Алсынова. О смерти Даутова сообщила его сестра Залия в разговоре с изданием Ufa1.

Даутова задержали через несколько дней после протестов в Уфе, начавшихся в связи с судебным процессом по делу активиста Фаиля Алсынова.

По словам сестры Даутова, в день протеста 19 января он ждал на площади девушку, но ушел через 15–20 минут после начала акции. Затем его вызвали в участок в Уфе и выдали «предупредительную бумагу» (какую, не уточняется), а 25 января ОМОН задержал Даутова в деревне Новые Чебенки Зианчуринского района и увез в неизвестном направлении.

После этого с родственниками Даутова связался глава сельсовета и пригласил их в морг в Уфе на опознание тела. Сестра Даутова рассказала, что туда ее не пустили, сославшись на отсутствие следователя. По ее словам, вместе с ней к моргу подъехала «Газель», из которой вынесли тело в черном мешке. В ответ на вопрос, где ее брат, ей сказали, что его «как раз привезли».

В это же время в нескольких анонимных телеграм-каналах появились сообщения, что Даутов, находящийся в розыске по статье о массовых беспорядках, был задержан «в состоянии алкогольного опьянения» и умер во время транспортировки от отравления алкоголем. Сестра Даутова утверждает, что он вообще не пил.

Вскоре адвокат Фаиля Алсынова, который сообщал о другом участнике протестной акции Диме Давлеткильдине, избитом во время задержания, написал, что «информация о погибшем также подтверждается», но имени Даутова в этом сообщении не назвал.

При этом сестра Даутова Залия отмечает, что до сих пор не может подтвердить информацию о смерти брата — в морг она пока не попала.

Активиста Фаиля Алсынова обвинили в возбуждении ненависти по национальному признаку из-за его речи на сельском сходе, в которой он употребил выражение «кара халык» (в переводе с башкирского — «черный люд») и 17 января приговорили к четырем годам колонии общего режима.

В день приговора и после него на улицах собирались сотни людей, протестующие против преследования Алсынова. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

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Родственники еще одного задержанного во время протестов, активиста Дима Давлеткильдина, которого 22 января отправили в СИЗО по делу о массовых беспорядках, рассказали, что после ареста он попал в больницу с переломом отростка позвоночника. Они предполагают, что его избили силовики.

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