Родственники фигуранта дела о протестах в Баймаке сообщили, что после ареста он попал в больницу с переломом отростка позвоночника

Фигурант дела о массовых беспорядках в Баймаке активист Дим Давлеткильдин был госпитализирован после ареста, сообщили его родственники со ссылкой на результаты обследований в клинической больнице № 21 в Уфе.

«Документы неукоснительно подтверждают, что он подвергся жестокому избиению силовыми структурами, а также был вынужден давать показания под давлением», — говорится в посте, опубликованном в группе поддержки активиста.

Согласно одному из заключений от 23 января, КТ выявило у Давлеткильдина перелом поперечного отростка в поясничном отделе позвоночника.

Советский районный суд Уфы арестовал активиста 22 января.

Как рассказывала супруга Дима Юлия Давлеткильдина, ее мужа задержали утром 20 января, когда он пришел в отдел полиции. Об этом активиста попросили следователи, которые накануне пришли к нему домой в сопровождении пяти сотрудников ОМОНа. В день задержания у Давлеткильдина прошел обыск. По словам Юлии, следственные действия проводились без участия понятых, а сотрудники правоохранительных органов допрашивали малолетних детей активиста.

Протесты в Башкортостане начались в связи с судебным процессом по делу активиста Фаиля Алсынова. Его обвинили в возбуждении ненависти по национальному признаку из-за его речи на сельском сходе против добычи золота вблизи села Ишмурзино.

17 января суд в Баймаке приговорил Алсынова к четырем годам колонии общего режима. После этого возле суда начались стычки протестующих с полицией, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Следственный комитет в тот же день возбудил уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

По данным «ОВД-Инфо», фигурантами уголовных дел стали как минимум 16 человек. В частности, 22 января стало известно, что Советский районный суд Уфы арестовал четверых участников протестов. Троим из них — Азату Мирзину, Даяну Валееву и Раяту Давлетбаеву — помимо статьи о массовых беспорядках вменили также насилие в отношении представителей власти. Четвертого участника, Вилюра Карачурина, обвиняют только по статье о массовых беспорядках.

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