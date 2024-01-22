После протестов в Башкортостане суд арестовал четверых активистов. Они проходят по делу о массовых беспорядках

Советский районный суд Уфы арестовал до 17 марта четверых участников прошедших в Баймаке протестов. Их преследуют по делу о массовых беспорядках, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкортостана.

Троим из них — Азату Мирзину, Даяну Валееву и Раяту Давлетбаеву — помимо статьи о массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) вменили также насилие в отношении представителей власти (часть 1 статьи 318 УК). Четвертого участника, Вилюра Карачурина, обвиняют только по статье о массовых беспорядках.

Кроме того, суд рассмотрел дело еще одного участника протестов — Юлдаша Тимербаева, которого называют администратором телеграм-канала «Алга Башкортостан». Суд постановил, что Тимербаев призывал выйти на площадь Салавата Юлаева в Уфе 19 января, и, обвинив его в нарушении правил проведения митингов (часть 2 статьи 20.2 КоАП), назначил ему девять суток административного ареста.

О задержании 41-летнего Азата Мирзина 21 января рассказали его родственники. Также сообщалось о возбуждении дела против отца четверых детей Вилюра Карачурина. Имена двух других активистов, отправленных судом под арест, ранее не назывались.

20 января стало известно, что по делу о массовых беспорядках после протестов в Баймаке обвиняются еще два человека — Ильяс Байгускаров из Уфы, которого задержали ночью 18 января, и Дим Давлеткильдин. Выбрана ли им мера пресечения — неизвестно. В пресс-релизе суда они не упоминаются, в картотеке Советского районного суда Уфы их дел «Медузе» найти не удалось.

По данным «Медиазоны», ссылающейся на картотеку Кировского районного суда Уфы, еще 25 человек после протестов получили наказания по административной статье о неповиновении силовикам (статья 19.3 КоАП), в том числе аресты.

Протесты в Башкортостане начались в связи с судебным процессом по делу активиста Фаиля Алсынова. Его обвинили в возбуждении ненависти по национальному признаку из-за его речи на сельском сходе, в которой он употребил выражение «кара халык» (в переводе с башкирского — «черный люд»).

15 января возле суда в Баймаке собрались тысячи протестующих, требовавших свободы Алсынову. Суд перенес оглашение приговора на 17 января. Алсынову назначили четыре года колонии общего режима. После этого возле суда начались стычки протестующих с полицией, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Следственный комитет в тот же день возбудил уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти.

Глава Башкортостана Радий Хабиров связал протесты с «группой лиц, часть из которых находится за рубежом», и, «по сути являясь предателями, оттуда призывают к отделению Башкортостана от России». «Можно надевать на себя маску такого доброго экоактивиста, патриота. На самом деле ситуация не такая», — заявил Хабиров.

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В Башкортостане несколько часов продолжались протесты после приговора активисту Фаилю Алсынову СК завел дело о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским